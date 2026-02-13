Договор на поставку российского газа в Иран находится в стадии подготовки. Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что с иранской стороны препятствий нет, а переговоры с российскими властями уже проведены. После подписания соглашения планируется начать реализацию проекта, включающего строительство трубопроводов и решение технических вопросов, что может занять два–три года.

Ранее министр энергетики России Сергей Цивилев отмечал, что на первом этапе поставки по существующей инфраструктуре могут достигнуть 1,8 млрд кубометров в год, с возможностью старта уже в 2025 году. Общий потенциал поставок оценивается в 55 млрд кубометров в год.