Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США намерены обсудить с Венгрией и Словакией шаги по дальнейшему сокращению зависимости от российских энергоресурсов. Об этом он сообщил журналистам по пути на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

«Мы проведем с ними переговоры и поговорим о том, что должно произойти», — сказал Рубио, отказавшись раскрывать детали предстоящих встреч. При этом он подчеркнул, что Будапешт и Братислава остаются партнерами Вашингтона и активно взаимодействуют с американской стороной.

Отвечая на вопрос о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях форума, госсекретарь выразил надежду, что она состоится.

Также Рубио отметил, что на этой неделе не планирует поездку в Россию.