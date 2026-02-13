Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу выразил обеспокоенность планами США по строительству малых модульных реакторов (ММР) в Армении.

«Если в Армении строительство малых реакторов с использованием американских технологий перейдёт в практическую фазу, мы, как и все государства региона, а также сам народ Армении, будем вынуждены рассматривать новые риски в сфере ядерной безопасности», — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, проект, вероятно, будет финансироваться в кредит, и расплачиваться за него придётся будущим поколениям страны. «Реализация проекта вряд ли принесёт инвестиции в экономику Армении. Скорее, это будет сделка на сумму более трети годового ВВП», — отметил Шойгу.

Он также подчеркнул, что США пока не построили ни одного ММР и не имеют опыта его промышленной эксплуатации. «Есть красивые бизнес-предложения, но без практического опыта», — добавил секретарь Совбеза.