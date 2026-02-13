В Эль-Пасо (Техас) сотрудники Погранично-таможенной службы США использовали сверхсекретную лазерную систему Пентагона для поражения объектов, которые, как они считали, были дронами мексиканских наркокартелей. Как сообщает The Wall Street Journal, выяснилось, что это оказались обычные воздушные шары, используемые на праздниках.

В результате Федеральное управление гражданской авиации (FAA) на несколько часов закрыло воздушное пространство вокруг аэропорта Эль-Пасо, что вызвало перебои с медицинскими рейсами и задержки пассажиров. Через несколько часов ограничения сняли.

По информации WSJ, инцидент произошёл из-за недопонимания между Пентагоном, FAA и министерством внутренней безопасности. Лазерная система Locust, одобренная министром обороны Питом Хегсетом для передачи компании AeroVironment и дальнейшего использования пограничниками, проходила испытания на базе Форт-Блисс. Несмотря на предупреждения FAA о риске для гражданской авиации, пограничная служба применила оружие.