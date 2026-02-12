Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев провёл встречу с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным, сообщили в МИД России.

В ходе переговоров обсуждался ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Стороны вновь подтвердили приверженность дальнейшему развитию отношений в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджаном, подписанной в Москве 22 февраля 2022 года.

Кроме того, были рассмотрены графики предстоящих политических контактов и обсуждены различные региональные и международные темы.