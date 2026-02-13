Саудовская компания Midad Energy заключила предварительное соглашение о возможной покупке зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл», передаёт Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным собеседников агентства, документ был подписан в конце января 2026 года и распространяется на весь перечень выбранных активов. Midad согласилась купить активы за наличные и разместила средства на специальном эскроу-счете до получения необходимых разрешений регулирующих органов на сделку, в том Минфина США.

Как подчёркивает Reuters, без санкции американских властей финализировать продажу будет невозможно. При этом источники отмечают, что уверенности в положительном решении Вашингтона нет.