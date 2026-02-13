Иранский государственный телеканал «Офог» обнародовал список из семи высокопоставленных израильских чиновников с прямыми угрозами их убийства.

В перечень вошли премьер-министр Биньямин Нетаньяху, директор «Моссада» Давид Барнеа, министр обороны Исраэль Кац, начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир, командующий ВВС Томер Бар, глава военной разведки Шломи Биндер и руководитель Оперативного управления Ицик Коэн.

Ведущий программы также выступил в эфире с угрозой на иврите, заявив: «Мы определим время вашей смерти, ждите “Абабиля”».