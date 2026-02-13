Посол Украины в Баку Юрий Гусев поблагодарил Азербайджан за предоставленную Киеву гуманитарную помощь. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
«Вместе с главой Киевской областной государственной администрации Миколой Калашником и послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым мы курировали передачу генераторов из Азербайджана в Ирпень, что укрепило устойчивость водоснабжения населенного пункта. Благодарим Азербайджан за его непоколебимую поддержку Украины», — написал Гусев.
Ранее посол Азербайджана сообщал, что гуманитарная помощь из Баку прибыла в Киев.
🇺🇦🇦🇿Together with @MykolaKalashnyk and Ambassador @SMardaliyev, we oversaw the transfer of generators from the Republic of Azerbaijan to Irpin, strengthening the resilience of the community’s water supply. Grateful for Azerbaijan’s steadfast support for Ukraine. #WarmthForUkraine pic.twitter.com/3GOAzNrcmj
— Yuriy Husyev (@Husyev) February 13, 2026