Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о перезагрузке системы противовоздушной обороны Украины на фоне массированных атак России по объектам энергетики, сообщает «Униан».

По его словам, в стране планируется создать отдельный род войск, который будет сосредоточен на защите критически важных объектов. Частично функции классической ПВО будут переданы новой структуре, чтобы разгрузить дефицитные ракетные комплексы, отметил Сырский.

Кроме того, планируется нарастить количество и эффективность дронов-перехватчиков. Совместно с партнерами Украины решается проблема дефицита ракет для ПВО и истребительной авиации.

Главком ВСУ добавил, что за последние два года эффективность украинской ПВО составляла около 74%. Этот показатель планируется повысить за счет внедрения новых технологий.