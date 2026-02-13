В крупных городах Азербайджана следует рассмотреть возможность создания единого городского муниципалитета.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов на сегодняшнем пленарном заседании парламента. Он подчеркнул, что в Баку действует 45 муниципалитетов, и, по его мнению, их объединение в один крупный городской муниципалитет могло бы быть весьма эффективным.

Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа поддержал эту инициативу. «О других городах судить не могу, но в Баку такая модель возможна», — добавил он.