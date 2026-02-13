Президент США Дональд Трамп добился отмены ключевого решения 2009 года, на котором строилась американская климатическая политика. Агентство по охране окружающей среды (EPA) признало недействительным вывод времён Барака Обамы о том, что углекислый газ и другие парниковые газы представляют угрозу для здоровья населения.

Именно эта норма лежала в основе климатических ограничений по Закону о чистом воздухе — от лимитов выбросов для автомобилей до требований к электростанциям и промышленности.

Трамп и глава EPA Ли Зелдин назвали решение «крупнейшей дерегуляцией в истории Америки». По словам президента, прежние правила вредили автопрому и повышали цены для потребителей.

Экологи, в свою очередь, называют этот шаг серьёзным откатом в борьбе США с изменением климата.