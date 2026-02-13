В рамках «Соглашения мэров» Европейского союза по климату и энергетике в Азербайджане будут реализованы проекты для муниципалитетов на сумму 5 млн евро, заявил координатор «Соглашения мэров» по местному устойчивому развитию Максим Верещак на мероприятии, посвящённом инициативе «Соглашение мэров — Восточное партнёрство».

По его словам, в рамках соглашения в Азербайджане оказывается помощь 6 муниципалитетам в подготовке проектов.

«Чтобы довести проекты до состояния готовности к финансированию, мы провели для них энергоаудит жилых и общественных зданий. Таким образом, сейчас у нас есть 11 документов по 11 зданиям, которые мы можем представить потенциальным инвесторам. Общая стоимость этих проектов составляет более 5 млн евро», — сказал Верещак, слова которого цитирует Report.

Он подчеркнул, что упомянутые проекты будут реализованы в Мингячевире, Хырдалане, Шеки, Евлахе, Гяндже и Шамахы: «Речь идёт о 3 жилых домах в Мингячевире, 1 школе и 1 детском саду в Хырдалане, 3 детских садах в Шеки, 2 школах и 1 детском саду в Евлахе. В результате реализации этих проектов муниципалитеты сэкономят 200 тыс. евро в год. Кроме того, будет сэкономлено 3 300 мегаватт электроэнергии. Это означает сокращение выбросов углерода на 660 тонн в год».