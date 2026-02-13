Уровень географии у одного из ведущих американских СМИ внезапно дал сбой. В посте в X о визите вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан и Армению The Washington Post назвала Южный Кавказ «российским».

Это произошло всего через неделю после того, как газета сократила треть сотрудников.

В публикации говорилось: «В ходе двухдневной поездки по российскому Южному Кавказу вице-президент Джей Ди Вэнс с энтузиазмом рассказывал о планах создания „Маршрута Трампа за международный мир и процветание“ — 42-километрового транспортного узла через Армению, соединяющего Азербайджан с Турцией и обходящего Россию и Иран».

Ирония формулировки о маршруте, который должен обходить Россию, но при этом проходит по «российскому Южному Кавказу», осталась без пояснений.

На следующий день в аккаунте издания появился новый пост с «исправлением». Видимо, карту всё-таки открыли.