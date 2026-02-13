В ходе войны с Украиной погибли или получили ранения около шести тысяч северокорейских военных. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на разведку Южной Кореи.

По данным южнокорейской стороны, в России в настоящее время остаются около 11 тысяч военнослужащих КНДР. Они дислоцированы в прифронтовых регионах страны.

Из них около 10 тысяч относятся к обычным войскам, еще порядка одной тысячи — к инженерным подразделениям.

В декабре примерно 1100 северокорейских военных вернулись в КНДР, однако, как отмечают в разведке, они могут быть вновь направлены в Россию.