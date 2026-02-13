Вот уже больше года как жители улицы Зейтун, на территории Хатаинского района Баку, живут «на пороховой бочке» в виде магистральной канализационной линии, проходящей прямо под их домами. Когда-то они купили здесь участки и построили дома, но им и в голову не могло прийти, что однажды они столкнуться с настоящей головной болью, связанной с устаревшей, пришедшей в негодность канализационной линией. Сегодня десятки домовладельцев могут лишиться крова, несмотря на то, что имеют все необходимые документы на недвижимость. Госструктуры требуют немедленного выселения, чтобы отремонтировать канализационный коллектор.

Год назад, когда по данному адресу произошла авария на магистральном трубопроводе, осел фундамент дома местного жителя Эльмара Гумбатова, куда он переехал жить еще в 2012 году. Покупая дом, его семья даже не подозревала, что здание построено прямо на трубе.

По словам домовладельца, поначалу во дворе появился неприятный запах, после чего он обратился в чрезвычайные службы. Как только труба дала течь, дом Гумбатова разделился на две части, прямо с основания фундамента. Прибывшие на место коммунальные службы заштопали трубу, но вот дом пришел в негодность. По истечении времени трещины только расширились, а отремонтировать дом никто не берется.

«В последний раз, после очередного интервью телеканалу, сюда приехали сотрудники коммунальных служб, что обрадовало меня. Я попросил дать мне гарантию, что мой дом не рухнет и после ремонта трубы дом будет восстановлен, однако они заявили, что ремонт дома входит в полномочия исполнительной власти. В свою очередь местная районная власть уверяет, что эта работа не по их части», — сказал собеседник.

Гумбатов отметил, что не лучшим образом обстоят дела также у соседей. В одном из домов пришлось снести основание и пол кухни, чтобы отремонтировать протекающую канализационную трубу. Кстати, у соседа кухня так и осталась разрушенной. После того, как залатали трубу бетоном, собравшийся метан пробил трубу под домом у других соседей.

После того, как Гумбатов стал рассказывать в СМИ о своей проблеме, на него продали в суд, сказал гражданин. В настоящее время суд рассматривает иск ОАО Мелиорации и водного хозяйства к нему о сносе дома для основательного ремонта поврежденной трубы. Также выдвинуто требование к суду — аннулировать документы на недвижимость жильцов.

Гумбатов утверждает, что практически у всех пострадавших соседей документы на недвижимость в порядке. Лишь некоторые не смогли вовремя привести документы в порядок. Однако остается открытым вопрос: как людям продали и даже разрешили строить дома прямо на канализационном коллекторе, когда госструктуры должны были проконтролировать этот момент и не допустить строительства домов на данном месте? Откуда жители улицы могли знать, что здесь проходит труба, и территория в целом проблемная? Об этом знали только исполнительная власть и соответствующие структуры. Вдобавок все эти годы никто даже не поинтересовался законностью строительства жилых домов тут.

Гумбатов подчеркивает, что на канализационной трубе построено около 100 домов, 21 из которых имеет документы.

Отметим, что по делу некоторых домовладельцев уже вынесены судебные решения о выплате компенсации и переселении их на другие территории. Сам Гумбатов тоже ждет адекватного решения по своему делу, требуя признания его имущественных прав.