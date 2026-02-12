Древний город Ордубад включён в Предварительный список наследия исламского мира ICESCO, сообщили в Министерстве культуры.

С 9 по 13 февраля 2026 года в Ташкенте (Республика Узбекистан) проходит 13-я сессия Комитета по наследию исламского мира Организации исламского сотрудничества по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO).

В рамках сессии 11 февраля было принято решение о включении Государственного историко-культурного заповедника «Ордубад» в Предварительный список наследия исламского мира ICESCO.