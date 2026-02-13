В Армении 13–14 февраля состоится двусторонний круглый стол в рамках инициативы «Мост мира», где встретятся представители гражданского общества Армении и Азербайджана. В обсуждениях примут участие не только основные участники инициативы, но и более широкие группы обеих стран.

Азербайджанская делегация прибыла через делимитированные и демаркированные участки сухопутной границы, пройдя все необходимые процедуры, что стало важным практическим шагом на пути к укреплению доверия между странами.

В ходе круглого стола планируется обсудить вопросы, вытекающие из мирной повестки, утвержденной на Вашингтонском саммите 8 августа 2025 года, включая региональную безопасность, экономическое сотрудничество и роль гражданского общества в укреплении взаимопонимания.

Участники с азербайджанской стороны: Фархад Мамедов, Русиф Гусейнов, Камала Мамедова, Рамиль Искандарли, Фуад Абдуллаев, Конул Бадалова, Заур Шириев, Мурад Мурадов, Айтен Гахраман, Рауф Агамирзаев, Гульбениз Ганбарова, Назрин Алиева, Эльдар Хамзали, Санан Рзаев, Гульшан Ахундова, Емин Алиев, Орхан Бабаев, Ильяс Гусейнов и Фуад Агамалыев