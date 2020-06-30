Пентагон не располагает подтверждениями «сговора» между Россией и талибами, заявил представитель ведомства Джонатан Хоффман, передает РИА Новости.

«Министерство обороны продолжает изучать разведывательную информацию о том, что сотрудники российского ГРУ занимались злонамеренной деятельностью против сил США и коалиции в Афганистане. До настоящего времени министерство обороны не имеет подтверждающих свидетельств», — сказал он.

При этом, по словам Хоффмана, любые данные об угрозе американским военным в Пентагоне воспринимают серьезно.

Ранее New York Times со ссылкой на анонимных представителей разведки опубликовала статью, где утверждалось, что российская сторона предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на солдат США в Афганистане и что Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств не предоставили.

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