Бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона приговорили к пяти годам (из них три условно) по делу о растрате государственных средств, передает «Медуза» со ссылкой на Le Figaro.

Жену бывшего политика Пенелоп Фийон приговорили к трем годам условно как сообщницу. Супругов также оштрафовали на 375 тысяч евро каждого.

С 1998-го по 2013-й год жена Фийона и двое его детей работали его помощниками, в том числе как депутата Национальной ассамблеи. Фактически же они не выполняли никакой работы.

Как пишет AP, таким образом семья получила больше миллиона евро.

Кроме штрафа, они должны будут выплатить полученные обманным путем деньги. Фийону также запрещено в течение 10 лет занимать выборные должности.

Как добавляет Le Figaro, суд не выдал ордер на арест Фийона и его жены, и они покинули зал заседаний. Адвокаты будут обжаловать решение суда.

Фийону предъявили обвинение в марте 2017 года, когда во Франции шла президентская кампания. Фийон был кандидатом от правых и центристов, его называли фаворитом гонки. Он не стал отказываться от участия в выборах из-за расследования.

В первом туре выборов президента Франции Фийон занял третье место после Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен. Он признал поражение, призвав голосовать во втором туре за Макрона.

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