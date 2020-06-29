Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник поздравил по телефону президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, сообщает официальный сайт главы государства.

“Президент Ильхам Алиев поздравил президента Туркменистана с днем ​​рождения, пожелав ему крепкого здоровья и новых успехов в работе на благо процветания Туркменистана”, — отмечается в сообщении.

В ходе беседы Алиев и Бердымухамедов выразили удовлетворение развитием дружественных отношений между Азербайджаном и Туркменистаном в различных областях и выразили уверенность в том, что двустороннее сотрудничество будет успешно продолжаться.

Minval.az