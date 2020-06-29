Более половины жителей Токио не хотят проведения в городе летней Олимпиады в 2021 году. Таковы результаты проведенного с 26 по 28 июня опроса, сообщает Kyodo.

Так, 51,7% респондентов поддерживают идею нового переноса или полной отмены соревнований. За проведение Олимпиады в Токио в намеченные сроки высказались 46,3% опрошенных жителей города. Остальные не определились с ответом.

В опросе участвовали более 1 тыс. человек в возрасте от 18 до 72 лет.

Напомним, летняя Олимпиада в Токио должна была состояться этим летом, но ее перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Проведение Игр планируется с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Minval.az