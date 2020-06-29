Разведка США признала данные о якобы имевшем место тайном сотрудничестве России и связанными с террористическим движением «Талибан» боевиками недостоверными. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter-аккаунте.

«Возможно, это еще одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете», — отметил американский лидер.

26 июня газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы США сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными.

Minval.az