Туристический сезон открылся в Тунисе после трехмесячного карантина. Об этом, как пишет «Корреспондент», сообщило издание Xinhuanet со ссылкой на министра туризма Мухаммеда Али Туми.

«Всемирная туристическая организация официально включила Тунис в список безопасных районов для туристических поездок на основе подготовленного страной протокола по обеспечению санитарных норм для работников и туристов», — сказал он.

Въезд на курорты при этом разрешен только из «зеленых» и «оранжевых» стран по уровню заболеваемости COVID-19. Отдыхающие из «оранжевых» стран должны заранее получить справку об отсутствии коронавируса.

Сухопутные, морские и воздушные границы открылись в Тунисе 27 июня.

Minval.az