Полицейские в Гонконге в воскресенье задержали свыше полусотни участников протестных акций в материковой части города. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правоохранительных органов, передает ТАСС.

«Полиция задержала в общей сложности 53 человека, включая 41 мужчину и 12 женщин, по подозрению в участии в незаконных собраниях», — отмечается в заявлении.

Группы демонстрантов из числа молодежи собрались в торгово-развлекательном районе Монгкок, протестуя против планов Пекина принять законопроект об обеспечении национальной безопасности в этом специальном административном районе КНР. Стражи порядка после неоднократных предупреждений применили минимальную, как утверждается, силу для разгона, включая перцовые баллончики. В целом манифестанты вели себя мирно, особых беспорядков не отмечено.

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