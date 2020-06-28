В первом туре проходящих 28 июня выборов президента Польши ни один из 11 кандидатов не набрал 50% и более голосов избирателей, чтобы стать главой государства. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного Ipsos Group, сообщает «Гордон» со ссылкой на TVN24.

Больше всего набрал действующий президент Польши Анджей Дуда – 41,8%. На втором месте с результатом 30,4% – мэр Варшавы Рафал Джасковский.

Если экзит-полл окажется сравним с подсчетами Национальной избирательной комиссии Польши, во второй тур пройдут именно Дуда и Джасковский.

За политика и журналиста Шимона Головню, согласно подсчетам Ipsos Group, проголосовало 13,3% избирателей. Остальные кандидаты набрали меньше 8%, пять из них – меньше 1%.

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