Текущий год выдался тяжелейшим для Ирана, что обусловлено пандемией коронавируса и экономическим давлением со стороны противников Тегерана, заявил в воскресенье иранский президент Хасан Роухани.

«Это самый сложный год — из-за экономического нажима врага и пандемии», — сказал он в телевизионном обращении.

«Экономическое давление, которое началось в 2018 году, увеличилось (…) и сейчас это самое мощное давление на нашу дорогую страну», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

В то же время Роухани подчеркнул опасность коронавируса. Он заявил, что, начиная со следующего воскресенья, в течение двух последующих недель ношение масок станет обязательным во всех общественных местах.

В Иране ускоряется распространение коронавируса: за минувшие сутки в Иране скончались 144 инфицированных, выявлены 2 тыс. 489 случаев заболевания. Таким образом, общее количество летальных исходов выросло до 10 тыс. 508, а число случаев коронавируса — до 222 тыс. 669.

Minval.az