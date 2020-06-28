Сертификационные лётные испытания Boeing 737 MAX начнутся 29 июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что во время полётов покажут ряд манёвров, а также будет протестирована изменённая система улучшения характеристик управления самолётом MCAS, из-за сбоев которой ранее произошли две авиакатастрофы. Испытания будут проходить около трёх дней в небе над штатом Вашингтон.

«Лайф» напоминает, что сборка и эксплуатация самолётов серии 737 MAX были прекращены после двух крупных авиакатастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, тогда погибло 157 человек. А 29 октября прошлого года в катастрофе воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек. Причиной произошедшего называют проблемы с конструкцией авиалайнера.

Minval.az