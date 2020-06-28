Действующий президент Исландии Гудни Йоханнессон победил на очередных выборах, состоявшихся в субботу, 27 июня. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщил «Корреспондент» со ссылкой на Iceland Monitor.

Йоханнессон получил 92,2% голосов, а его соперник Гюрмундур Франклин Йонссон — 7,8% голосов. Ранее соцопросы показывали, что Йоханнессона готовы поддержать 93,5% избирателей.

Йоханнессон родился 26 июня 1968 года в Рейкъявике и в 2016 году стал самым молодым президентом с 1944 года, с момента обретения независимости страны.

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