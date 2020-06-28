Турция – ключевая страна в плане оказания гуманитарной помощи сирийцам.

Об этом сказал агентству «Анадолу» пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке.

Представитель ООН подчеркнул, что предоставив убежище миллионам сирийцев, Турция зарекомендовала себя в качестве самой щедрой страны мира.

Лерке напомнил, что в этом году ООН запросила у мирового сообщества 3,8 миллиардов долларов на нужды сирийцев, однако собрана пока треть суммы.

Он сообщил также, что во вторник 30 июня в Брюсселе в режиме видеоконференции пройдет совместная встреча «высокопоставленных доноров» Европейского союза и ООН по сирийскому кризису. Свое участие подтвердили уже 58 стран, многие будут представлены на уровне глав МИД, сказал он.

Кроме того, ООН отдельно запросила 5,8 миллиардов долларов на нужды сирийцев, нашедших убежище в других странах, сказал он.

Благодаря средствам, которые перечислят доноры на встрече во вторник, ООН окажет помощь сирийским беженцам в ряде стран, в том числе Турции.

Лерке привлек внимание к тому, что после вступления в силу турецко-российских договоренностей 6 марта 2020 года в Идлибской зоне деэскалации значительно снизилось число столкновений.

«В то же время обстановку в регионе никак нельзя назвать полностью мирной. Время от времени напряженность растет. Но все же число столкновений сократилось»,- сказал Лерке.

Представитель ООН отметил, что перемирие в Идлибе решаются не все проблемы, все еще 2,8 миллионов человек нуждаются в помощи ООН.

«Опять же Турция – ключевая страна в плане оказания помощи этим людям. ООН ежедневно направляет в Сирию фуры с гумпомощью через территорию Турции. В прошлом месяце эта помощь была рекордной. В Идлиб через Турцию проследовали 1800 фур с гуманитарным грузом»,- сказал Лерке.

По его словам, Турцию можно назвать ключевым игроком в регионе в двух отношениях.

«Во-первых, Турция предоставила убежище наибольшему числу сирийцев, а во-вторых, благодаря этой стране, ООН доставляет гуманитарный груз в горячие точки в Сирии»,- сказал Лерке.

Он напомнил, что война в Сирии продолжается уже десятый год, гуманитарный кризис в арабской республике достиг ужасающих масштабов, около 11 миллионов мирных нуждаются в помощи, защите и поддержке ООН.

Лерке подчеркнул, что сильный ущерб по сирийской экономике нанесла и пандемия коронавирусной инфекции нового типа (СOVID-19).

«Цены на продукты питания растут. У людей не осталось сбережений. С риском голода сталкиваются все больше сирийцев», — добавил представитель ООН.

Minval.az