Поскольку вспышка коронавируса в Китае превратилась в международную пандемию, страны в значительной степени боролись против COVID-19 в изоляции, а не объединялись для глобальных решений. Такой подход породил дисфункциональную конкуренцию за скудные ресурсы, нехватку творческих решений и огромную неэффективность. Для улучшения глобального лидерства в условиях кризиса необходимы более тесное сотрудничество и координация, и это пойдет на пользу всем типам организационного лидерства. Об этом, как сообщает Trend, говорится в статье, опубликованной Гарвардским университетом.

На фоне пандемии международные дипломаты, привыкшие летать из одной столицы в другую, оказываются дома, ведя переговоры посредством видеоконференции. Большая семерка, Большая двадцатка, Международный валютный фонд и Всемирный банк проводят встречи онлайн.

Неспособность встретиться лично сыграла определенную роль в широкомасштабном отказе глобального руководства от пандемии. После своего первого видео-саммита ЕС 26 марта канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что предпочитает переговоры за столом, чтобы узнать, достаточно ли популярно то или иное предложение.

Призыв к мировому лидерству

Помимо этих технологических ловушек и вероятных культурных конфликтов, многие лидеры проявили небольшую срочность или заинтересованность в совместном решении кризиса.

30 апреля генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш пожаловался, что международное сообщество раскололось в то время, когда объединение было «более важным, чем когда-либо», сообщает Reuters. Он выразил особую обеспокоенность тем, что развивающиеся страны не получают достаточной помощи от международного сообщества для реагирования на эту пандемию и устранения ее экономических и социальных последствий. По словам Гутерриша, призыв о выделении 2 миллиардов долларов для помощи наиболее уязвимым странам был профинансирован лишь наполовину.

«Мир ищет глобального лидерства», — сказал CNN Роберт Йейтс, директор британской исследовательской группы Global Health Program в Chatham House. «Сейчас такое время, когда вы ожидаете, что лидеры сверхдержав очень конструктивно помогут скоординировать и структурировать ответ».

Медленный ответ на быстроразвивающийся кризис

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций выделяется тем, что он отстает от других международных органов в борьбе с пандемией. СБ ООН изо всех сил пытался достичь согласия по резолюции, в которой подчеркивалась бы настоятельная необходимость международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом и призыве к перемирию в конфликтах по всему миру.

«Мы не видели такого саммита, срочности встреч в СБ ООН, когда главы государств собираются вместе, чтобы организовать и выяснить, как мы управляем, например, глобальными цепочками поставок», — говорит Президент и исполнительный директор ONE Campaign Гейл Смит, передает CNN.

Переговоры в СБ ООН частично зашли в тупик, потому что администрация Трампа отрицала ссылки на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в соглашении. Президент США прекратил финансирование ВОЗ, обвинив организацию в предвзятости к Китаю. Соединенные Штаты также отказались принять участие в международном саммите ВОЗ, направленном на ускорение работы по тестированию на коронавирус, лекарствам и вакцинам.

На пути к лучшему мировому лидерству

Трудность реагирования на быстро передаваемый, малоизученный вирус нельзя недооценивать, и это отражает сложную роль руководства в переговорах. Но неспособность мирового руководства бороться с пандемией коронавируса зависит от предубеждений человека, которые можно исправить, включая трайбализм, дисфункциональную конкуренцию и краткосрочное мышление. Чтобы добиться большего, мировые лидеры должны будут усвоить эти предостерегающие уроки, а граждане должны привлечь их к ответственности за это:

1) Возьмите долгосрочную перспективу. Конкуренция за ограниченные ресурсы и обвинение других может (или нет) принести краткосрочные политические выгоды, но почти наверняка не оправдает себя в долгосрочной перспективе. Участники переговоров и другие лица, принимающие решения, добьются большего долгосрочного успеха и более этичного лидерства, сотрудничая в совместных решениях общих проблем.

2) Используйте преимущества групповых переговоров. Чтобы преодолеть дисфункциональную конкуренцию, переговорщики должны искать пути увеличения ценного «пирога», а не просто его нарезать. Исследование переговоров предполагает, что групповые переговоры, как правило, более успешны, чем двусторонние переговоры, из-за большого количества вопросов, которые участники переговоров обсуждают, — вопросов, которыми они могут обмениваться для создания ценности.

3) Приспосабливайтесь к нашему измененному миру. Дипломатам и другим лидерам, вероятно, придется продолжать переговоры практически в течение многих месяцев. По этой причине им необходимо работать над преодолением ловушек дистанционных переговоров и изучать передовые методы ведения переговоров посредством видеоконференций.

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