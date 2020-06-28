Еврокомиссия и неправительственная организация Global Citizen в ходе международного онлайн-марафона собрали еще €6,15 млрд на разработку вакцины от коронавируса, пишет Корреспондент, ссылаясь на сообщение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в соцсети Фейсбук.

Еврокомиссия во время марафона пообещала выделить €4,9 млрд. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Германия дополнительно предоставит €383 млн. Другие крупные пожертвования поступили из США и Канады.

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, на разработку вакцины и поиск эффективных лекарств от коронавируса необходимо более $31 млрд.

Minval.az