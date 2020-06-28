Саудовские пограничники были вынуждена открыть предупредительный огонь в сторону трех нарушивших территориальные воды королевства иранских катеров, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление пограничной службы Саудовской Аравии.

В коммюнике указывается, что инцидент произошел в минувший четверг. Патрули зафиксировали три лодки-нарушителя под иранским флагом и направили им несколько сигналов с требованием остановиться. Катера игнорировали их и покинули саудовские воды только после того, как был открыт предупредительный огонь, отмечается в заявлении.

В нем также подчеркивается, что погранслужба «не допустит никаких нарушений в водах королевства».

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