В рамках операции «Коготь Тигра» в районе Хафтанин на севере Ирака ликвидировано еще 9 террористов РПК, пишет Анадолу, ссылаясь на сообщение Министерства национальной обороны Турции, опубликованное в Twitter.

«Отряды спецназа продолжают уничтожать террористов в районе Хафтанин. Бойцы спецназа обследуют каждую пещеру и вероятное укрытие боевиков», — говорится в сообщении ведомства.

Решение о проведении операции «Коготь Тигра» было принято в ответ на участившиеся случаи атак и обстрелов расположения турецкой армии в регионе.

На первом этапе операции, продолжающейся с 17 июня, ударами авиации были уничтожены более 150 объектов террористов.

В операции задействованы самоходные установки «Шторм» и зенитно-ракетные комплексы.

После нанесения авиаударов, в определенные ранее зоны был десантирован спецназ.

Удары по объектам террористов наряду с самолетами F-16 нанесли вертолеты ATAK и ударные БПЛА.

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