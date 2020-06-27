Палестинские власти ввели в субботу карантин в ряде городов на Западном берегу реки Иордан, где зафиксирована повторная вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Как сообщило информационное агентство Maan, глава правительства Мухаммед Штайе по итогам встречи с руководителями силовых ведомств объявил о решении закрыть ряд городов и деревень, где выявлено наибольшее число заразившихся, в первую очередь Хеврон, Вифлеем и Наблус.

По его распоряжению в этих районах ужесточены меры безопасности, отменяются массовые мероприятия, свадебные торжества и поминки, куда по традиции приходит большое число людей. В палестинских провинциях вернулись к работе комитеты по чрезвычайным ситуациям, которые отслеживают обстановку во всех городах, деревнях и лагерях беженцев. Нарушителей карантина будут наказывать штрафами.

В связи с возникшей ситуацией Штайе рекомендовал палестинцам в течение ближайшей недели воздержаться от передвижений и посещений родственников в других населенных пунктах.

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