Аптека Mohren Apotheke в Вене приняла решение сменить название, признав, что слово Mohren, являющееся устаревшим немецким термином для обозначения темнокожих рабов, для многих людей является дискриминационным и оскорбительным.

Как передает РИА Новости, в заявлении на сайте аптеки говорится, что в Средние века медицина в Европе не была развита, и эффективные лекарственные средства поставляли из Африки и стран Востока. В связи с этим в знак признательности в названиях многих аптек фигурировали такие слова, как Mohren. Данное слово в Средневековье употреблялось применительно к людям с темным оттенком кожи.

«Мы хотим сохранить память об этих целителях и их целительском искусстве и тем самым напомнить, что лечебное искусство существовало не только в европейских монастырях. Но мы осознаем, что для многих людей данный термин является дискриминационным и оскорбительным, и работаем над переоформлением», — подчеркивается в заявлении.

По сообщению издания Kronen Zeitung, с витрины аптеки в австрийской столице уже убрали изображение африканца, вместо него теперь можно увидеть текст, объясняющий, как возникло название Mohren Apotheke.

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