Активисты и организации, поддерживающие Демократическую партию США, объявили о запуске кампании под названием «Поражение от твита» (Defeat by Tweet), целью которой является помешать президенту Дональду Трампу переизбраться на еще один срок. Об этом сообщает ABC News.

Все желающие смогут внести пожертвования в размере от одного до десяти центов за каждый опубликованный твит Трампа. Таким образом организаторы акции надеются собрать от 50 до 100 миллионов долларов к президентским выборам в ноябре этого года. По их словам, они рассчитывают на то, что смогут заставить лидера страны почувствовать ответственность за свои поступки. Все собранные средства будут распределены между 15 политическими организациями во главе с темнокожими жителями США.

Глава государства ежедневно публикует около 30 твитов, и таким образом за месяц выходит до 900 сообщений. Поэтому организаторы установили лимит в 45 долларов за месяц на одного человека.

Minval.az