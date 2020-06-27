Имя 28-го президента США (1913-1921) Вудро Вильсона за сегрегацию исключено из названий факультета и колледжа Принстонского университета (штат Нью-Джерси), который входит в элитную «Лигу плюща» — ассоциацию восьми частных американских вузов. Соответствующее сообщение опубликовано в субботу на сайте учебного заведения, передает ТАСС.

Его ректор Кристофер Айсгрубер проинформировал, что данное решение было принято по итогам собрания совета попечителей 26 июня. «Совет попечителей пришел к заключению, что расистские взгляды и политика Вильсона делают его имя неподходящим для факультета общественных и международных отношений и жилого здания колледжа, преподаватели, студенты и выпускники которых должны решительно выступать против расизма во всех его проявлениях», — отметил он.

Ректор признал, что некоторым данное решение может показаться слишком суровым, так как именно Вильсон «превратил Принстон из сонного колледжа в ведущий исследовательский университет». «Исследовательские достижения, обучение с упором на самостоятельные занятия и другие многочисленные достоинства, отличающие современный Принстон, во многом стали результатом ведущей роли, сыгранной Вильсоном. Он стал президентом и получил Нобелевскую премию мира», — отметил Айсгрубер, добавив, что факультету и зданию университетского колледжа было присвоено имя этого американского политика «вне зависимости от его расизма или, скорее, даже вопреки ему».

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