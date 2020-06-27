Турецкая компания Karadeniz Powership, владеющая флотом плавучих электростанций, может направить несколько судов к ливийскому побережью для дополнительного снабжения страны электроэнергией, сообщает общеарабский телеканал «аль-Арабийя».

По данным телеканала, признанное ООН правительство национального согласия Ливии со штаб-квартирой в Триполи ведёт переговоры по этому вопросу с турецкой стороной.

Представители компании не подтвердили турецкой прессе факт ведения переговоров, однако заявили о готовности направить плавучие электростанции к ливийским берегам «этим летом» и обеспечить дополнительно выработку 1 тыс. Мвт в течение 8 часов ежесуточно.

Менеджеры Karadeniz Powership также отметили, что у компании в «порту стоит имущество на 1 млрд долларов». Как сообщает «аль-Арабийя», они, очевидно имели в виду шесть плавучих электростанций различной мощности, базирующихся в одной из морских гаваней на северо-западе Турции.

Отмечается, что возможные переговоры ведутся на фоне постоянного отключения электроэнергии в столице. Это заставило жителей в последние дни выйти на улицы в знак протеста против непрекращающихся блэкаутов.

Minval.az