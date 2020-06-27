В ходе эксперимента в одной из японских больниц робот, разработанный японской компанией Farmroid для борьбы с вирусом гриппа, смог очистить пол и стены помещения от коронавируса. Компания планирует начать продажу андроидов в июле этого года, сообщает газета Asahi.

Устройство UV Buster облучает поверхности дальним ультрафиолетом с более короткой длиной волн. Такой тип излучения обладает более разрушительными свойствами по сравнению с обычным ультрафиолетом, который проходит сквозь озоновый слой. Робот способен уничтожить до 99,9% вируса гриппа примерно за 2,5 секунды с расстояния 10 см. О продолжительности времени, которое потребовалось для уничтожения коронавируса, не сообщается.

В больнице при медицинском факультете Университета Нихон, где проводился эксперимент, подтвердили, что коронавирус был уничтожен с помощью разработки компании Farmroid. Профессор Ясухиро Гон, преподающий пульмонологию в Университете Нихон, рассказал, что госпиталь собирается использовать данное устройство для того, чтобы «не допустить распространение короновируса и подготовиться ко второй волне (инфекционного заболевания)».

Предполагается, что роботы данного типа могут быть применены в медицинских учреждениях, аэропортах и в коммерческих организациях. Ультрафиолет, используемый UV Buster для борьбы с вирусами, опасен для человеческого организма, а поэтому применение андроида требует соблюдения повышенной техники безопасности. Представитель Farmroid пообещал, что UV Buster будет продаваться по привлекательной цене, чтобы составить конкуренцию зарубежным аналогам. Компания собирается производить роботов на заказ и не планирует продавать их частным лицам.

Minval.az