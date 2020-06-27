Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал к решительной борьбе с коррупцией.

Соответствующий призыв Хаменеи озвучил на встрече с представителями судебной системы ИРИ в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба главы государства.

«Борьба с коррупцией, достигшая своего пика главным образом в текущий период, должна вестись эффективно, а также в рамках принципов справедливости и без преследования ни в чем не повинных людей», — сказал Хаменеи.

Верховный лидер Ирана сравнил проблему коррупции с коронавируом нового типа.

«Люди ждут решительной борьбы с коррупцией, потому что финансовая и экономическая коррупция также заразна и опасна, как и коронавирус. Для того, чтобы смыть коронавирус достаточно мыть руки обычным мылом, однако единственный эффективный способ борьбы с вирусом коррупции – отрубить руку коррупционеру»,- подчеркнул верховный лидер ИРИ.

При этом Хаменеи выступил в защиту экс-главы судебной системы ИРИ Садыка Амоли Лариджани, обвиняемого в коррупции.

Minval.az