Министр внутренних дел Ливии Фетхи Башага решительно осудил действия наемников из числа боевиков российского ЧВК «Вагнер», захвативших контроль над крупнейшим в стране нефтяным месторождением «Аш-Шарара».

Министр заявил, что российские наемники, орудующие в рядах незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара, представляют реальную угрозу безопасности Ливии.

«Отряды наемников из ЧВК «Вагнер» вместе с повстанцами из суданской группировки «Джанджавид» захватили крупнейшее месторождение на юге страны. Это событие является очередным свидетельством угрозы захвата наемниками природных богатств Ливии», — написал Башага в Twitter.

По словам министра, наемники угрожают не только ливийским нефтяным компаниям, но и компаниям из США и стран Европы. Глава МВД Ливии назвал случившееся «невиданным российским ущербом».

Башага также раскритиковал ряд арабских государств за стремление уничтожить нефтяную индустрию Ливии, поддержку наступления на столицу Триполи и финансирование ЧВК «Вагнер».

Глава МВД Ливии призвал Европейский союз включить ЧВК «Вагнер» в санкционные списки из-за поддержки терроризму и совершение преступлений против человечности.

«Правительство Ливии не позволит российским наемникам контролировать нефтяные объекты страны, а также выдворит их с военных баз страны», — подчеркнул он.

Тем временем, постпред Ливии при ООН Тахир эс-Сунни призвал США и ЕС ввести санкции против ЧВК «Вагнер».

Minval.az