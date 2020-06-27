Министр обороны Сербии Александр Вулин получил позитивный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 и находится в самоизоляции, заявило министерство в субботу.

«После того, как один из государственных секретарей Минобороны был госпитализирован из-за позитивного теста на COVID-19, во время регулярного тестирования всех лиц, с кем он был в контакте, установлено, что и министр обороны Александр Вулин позитивен на коронавирус», — сообщило ведомство.

«Министр обороны чувствует себя хорошо и, поскольку не имеет никаких симптомов инфекции COVID-19, находится в самоизоляции. Он продолжает исполнение обязанностей министра обороны и придерживается всех прописанных мер», — указало министерство.

Отмечается, что Вулин из самоизоляции призвал граждан соблюдать меры здравоохранения, направленные на борьбу с распространением коронавируса.

Накануне анализы на коронавирус также сдала председатель Скупщины (парламента) Сербии Майя Гойкович, ожидаются результаты.

Minval.az