Китай выразил протест США в ответ на решение американской стороны ввести санкции против китайских чиновников из-за Гонконга, говорится в заявлении канцелярии МИД КНР в Гонконге.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон ввел визовые ограничения против чиновников компартии Китая за «подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека».

«В ответ на объявление США о введении визовых ограничений в отношении китайских чиновников официальный представитель канцелярии МИР КНР в Гонконге выразил решительный протест, а также призвал США немедленно исправить свои ошибки и прекратить вмешательство в дела Гонконга», — говорится в заявлении.

Отмечается, что США клевещут на центральное правительство Китая за якобы «уничтожение» высокой степени автономии Гонконга, они передергивают факты и сами верят в свою ложь.

«Гонконг – это китайский Гонконг, внутренние дела Гонконга полностью являются внутренними делами КНР, США следует немедленно прекратить любое вмешательство в дела Гонконга и внутренние дела Китая, в противном случае Китай даст решительный отпор», — указали в ведомстве.

Minval.az