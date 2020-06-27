Карантин, на котором Украина находится уже 108 дней, может быть ужесточен в 13 областях. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов, передают Українськi Новини.

«В условиях адаптивного карантина мы увидели резкий рост в некоторых областях – увеличение количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнение коек в больницах, выделенных под COVID-19. То есть, те критерии, которые у нас определены в постановлении, преувеличены в 13 областях нашей страны – это и западные области, и город Киев. Поэтому будет соответствующее представление от главных санитарных врачей областей на региональные комиссии ТЭБ и ЧС, которые будут принимать решение об усилении карантинных мер на территории того или иного региона», — сказал он.

Министр отметил, что может быть ограничена работа городского транспорта, спортивных учреждений, детских садов.

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в Украине выросло за минувшие сутки на 948, до 42 065 человек.

Minval.az