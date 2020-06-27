BBC подготовила репортаж об Армении по теме борьбы с пандемией коронавируса, отметив, что это страна, наиболее пострадавшая от вируса в регионе Южного Кавказа.

«Премьер-министр страны, который также заразился коронавирусом, оказался в центре растущей критики в смысле управление кризисом», — отметил корреспондент Би-би-си в ходе репортажа, цитируя утверждения властей Армении о том, что страна не может позволить себе снова закрыть экономику.

«Больницы в Армении находятся под давлением», — отметил автор репортажа Райхан Демитри, демонстрируя кадры визита премьер-министра РА Никола Пашиняна в одну из больниц, занимающихся лечением заразившихся коронавирусом.

Затем показывают кадры со свадьбы сына начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артака Давтяна, которые, по словам корреспондента, у многих армян оставили впечатление, что правительство несерьезно относится к кризису.

«На следующий день премьер-министр уволил генерала и нескольких других высокопоставленных чиновников, но это не удовлетворило армянскую политическую оппозицию, которая потребовала отставки всего правительства из-за провала борьбы с пандемией», — продолжила журналистка, подчеркнув, что один В Армении на 1 миллион человек населения один из самых высоких показателей коронавируса в мире.

В репортаже также представлены выступления политического и общественного деятеля Самвела Фарманяна. В беседе с Би-би-си он охарактеризовал борьбу армянских властей с пандемией как «полную катастрофу».

Корреспондент напомнила, что власти возобновили экономику в апреле, когда число заражений продолжало расти.

«Экономика в этом месяце пережила спад на 17 процентов, но правительство говорит, что просто не может позволить закрыть экономику еще раз», — сказала Демитри.

Затем был озвучен комментарий министра здравоохранения Арсена Торосяна, согласно которому невозможно устранить вирус. По словам министра, можно закрыть границы на несколько лет, бизнесы на несколько месяцев или год, но в этом случае люди умрут по другим причинам.

В конце репортажа возвращаясь к Николу Пашиняну, корреспондент отмечает, что последний обязан своей властью народу, который в результате революции привел его к власти два года назад.

«В настоящее время, столкнувшись с самым сложным вызовом за время своего правления Пашинян вновь полагается на народ, надеясь, что они будут продвигать свою часть борьбу с вирусом», — подытожила корреспондент.

Minval.az