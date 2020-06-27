Минобороны России опубликовало видео перехвата американских военных самолетов над нейтральными водами Черного моря.
На кадрах видны Р-8А «Посейдон» американских ВМС, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США.
Минобороны России опубликовало видео перехвата американских военных самолетов над нейтральными водами Черного моря.
На кадрах видны Р-8А «Посейдон» американских ВМС, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США.
Дата: 2020/06/27 9:56
Раздел: Бывший СССР, Видео
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