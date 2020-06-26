Жительница китайского города Далянь в провинции Ляонин по фамилии Чжан едва не скончалась из-за своего желания спеть на караоке-вечеринке. У нее произошел разрыв аневризмы сосуда головного мозга после того, как она попыталась взять высокую ноту, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Daily Mail.

Происшествие произошло с 55-летней женщиной во время семейной караоке-вечеринки. Китаянка спела две песни подряд, а потом взялась исполнить классическую китайскую народную песню Тибетское нагорье, имеющую высокую тональность.

Исполняя композицию, Чжан почувствовала сильную головную боль, а затем тошноту.

Родственники тут же отвезли ее в больниу, где врачи диагностировали у пациентки разрыв аневризмы сосуда в мозгу. На операционном столе Чжан провела два часа, сосуд ей восстановили. Сейчас она проходит реабилитационный период в медучреждении.

Медики считают, что несчастье случилось из-за того, что у Чжан диабет и высокое кровяное давление. И из-за интенсивного пения в караоке сосуд разорвался.

Minval.az