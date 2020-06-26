Соединенные Штаты вводят визовые санкции против ряда представителей КНР за действия в отношении Гонконга.

Об этом говорится в письменном заявлении американского госсекретаря Майкла Помпео.

По его словам, президент США Дональд Трамп ранее обещал наказать должностных лиц Коммунистической партии Китая (КПК), ответственных за выхолащивание свобод Гонконга». «Сегодня мы предпринимаем действия во исполнение этого», — цитирует ТАСС руководителя внешнеполитического ведомства США.

«Сегодня я объявляю о визовых ограничениях в отношении действующих и бывших должностных лиц КПК, которые, предположительно, несут ответственность за подрыв высокой степени автономии Гонконга или причастность к этому, а также прав человека и фундаментальных свобод в Гонконге. Данные ограничения могут распространяться и на членов семей таких лиц», — подчеркнул шеф американской дипломатии. Он не уточнил, сколько именно граждан Китая попали под нынешние рестрикции.

Помпео добавил, что Вашингтон призывает Пекин «уважать обязательства», зафиксированные в упомянутой декларации. Для США сохранение высокой степени автономии Гонконга является вопросом «фундаментальной важности», предупредил госсекретарь. «Соединенные Штаты, — сообщил Помпео, — продолжат изучать имеющиеся у них полномочия, чтобы принимать меры в связи с имеющейся обеспокоенностью».

Minval.az