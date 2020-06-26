Посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбэк просит турецкие власти сохранить собор Святой Софии в его нынешнем статусе, передает «Интерфакс».

«Собор Святой Софии имеет огромное духовное и культурное значение для миллиардов верующих различных конфессий по всему миру. Мы призываем правительство Турции сохранить его в качестве объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и поддерживать доступность для всех в его нынешнем статусе музея», — написал Браунбэк в своем твиттере.

Вопрос о будущем храма рассмотрит в начале июля Госсовет страны.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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