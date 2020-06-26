В Китае сгорел грузовик, который доставлял в магазины большую партию смартфонов серии iPhone 11. Авария произошла в Восточном Китае неподалёку от города Наньцзин.
По словам свидетелей, грузовик с «яблочными» гаджетами перевернулся и заблокировал движение на левой полосе шоссе. В результате происшествия сгорела большая часть груза – 20 000 смартфонов. Судя по упаковке, это были модели iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max в чёрном и зелёном цветовых вариантах. Человеческих жертв нет.
Как отмечается, на место аварии прибыла полиция. Уцелевшие смартфоны Apple никто не подбирал, так как известно, что производитель блокирует все устройства, полученные незаконным способом.