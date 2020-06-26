В Китае сгорел грузовик, который доставлял в магазины большую партию смартфонов серии iPhone 11. Авария произошла в Восточном Китае неподалёку от города Наньцзин.

По словам свидетелей, грузовик с «яблочными» гаджетами перевернулся и заблокировал движение на левой полосе шоссе. В результате происшествия сгорела большая часть груза – 20 000 смартфонов. Судя по упаковке, это были модели iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max в чёрном и зелёном цветовых вариантах. Человеческих жертв нет.

Как отмечается, на место аварии прибыла полиция. Уцелевшие смартфоны Apple никто не подбирал, так как известно, что производитель блокирует все устройства, полученные незаконным способом.

Minval.az